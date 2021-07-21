Самый богатый человек слетал в космос на своем корабле

Космический корабль New Shepard, на борту которого Джефф Безос и еще три человека поднялись в космос, благополучно совершил посадку.

«Есть касание капсулы! Добро пожаловать домой, команда New Shepard. Вот действительно исторический день», — приводит РБК сообщение компании, разработавшей корабль компании Blue Origin.

После старта с космодрома капсула New Shepard пересекла так называемую линию Кармана, которая проходит на высоте 100 километров и отделяет атмосферу Земли от космоса.

По данным Blue Origin, корабль достиг высоты 107 километров над уровнем моря (105 километров над местом старта), развив во время полета скорость 3595 километров в час. Общая продолжительность полета составила 10 минут 10 секунд.

В космос вместе с Безосом полетел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен — самым молодым.

Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.