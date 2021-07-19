Кремль раскрыл задачи кураторов федеральных округов

Кураторство округов станет новой обязанностью вице-премьеров
российского правительства, не подменяющее их работу в кабмине, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об
экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют
общую координацию работы иных органов», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее стало известно, что глава правительства определил
кураторов федеральных округов из числа своих заместителей. Сибирский ФО отошел
Виктории Абрамченко, Уральский ФО — Юрию Борисову, Северо-Западный ФО — Татьяне
Голиковой, Центральный ФО — Дмитрию Григоренко, Северо-Кавказский ФО —
Александру Новаку, Дальневосточный ФО — Юрию Трутневу, Южный ФО — Марату
Хуснуллину, Приволжский ФО — Дмитрию Чернышенко.
Они будут следить за эффективностью расходования бюджетов,
также в их зоне ответственности — рост инвестиционной привлекательности
территорий, обеспечение на местах поддержки малого и среднего бизнеса, создания
новых рабочих мест.
Нововведение в начале июля анонсировал Владимир Путин: во
время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по
аналогии с Дальним Востоком.