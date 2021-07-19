Кремль раскрыл задачи кураторов федеральных округов

Кураторство округов станет новой обязанностью вице-премьеров российского правительства, не подменяющее их работу в кабмине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что глава правительства определил кураторов федеральных округов из числа своих заместителей. Сибирский ФО отошел Виктории Абрамченко, Уральский ФО — Юрию Борисову, Северо-Западный ФО — Татьяне Голиковой, Центральный ФО — Дмитрию Григоренко, Северо-Кавказский ФО — Александру Новаку, Дальневосточный ФО — Юрию Трутневу, Южный ФО — Марату Хуснуллину, Приволжский ФО — Дмитрию Чернышенко.

Они будут следить за эффективностью расходования бюджетов, также в их зоне ответственности — рост инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение на местах поддержки малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест.

Нововведение в начале июля анонсировал Владимир Путин: во время прямой линии он сказал, что у каждого округа будет свой куратор по аналогии с Дальним Востоком.