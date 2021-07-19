Производители предупредили о скором росте цен на хлеб

Хлебозаводы предупредили торговые о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12% в связи подорожанием сырья и увеличением производственных издержек, сообщил ряд ретейлеров.

Все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб - на 1 рубль год к году, рассказал газете «Коммерсантъ» президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его словам, цена маргарина выросла на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%.

В конце 2020 года правительство утвердило для производителей хлебопекарной продукции правил компенсации, которая составляет 2 тысячи рублей за тонну хлеба. В обмен на это производители обязались не повышать цены на изделия. Но размер господдержки не полностью компенсирует рост цен на сырье, добавил Лялин.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев считает, что субсидии и обязательства не повышать цены на хлеб создают дисбаланс на рынке, эффективнее было бы запустить программу адресной поддержки населения.

По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 0,2%, хлеб ржаной — на 0,1% .