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Производители предупредили о скором росте цен на хлеб

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Хлебозаводы предупредили торговые о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12% в связи подорожанием сырья и увеличением производственных издержек, сообщил ряд ретейлеров.

Все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб - на 1 рубль год к году, рассказал газете «Коммерсантъ» президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его словам, цена маргарина выросла на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%.

В конце 2020 года правительство утвердило для производителей хлебопекарной продукции правил компенсации, которая составляет 2 тысячи рублей за тонну хлеба. В обмен на это производители обязались не повышать цены на изделия. Но размер господдержки не полностью компенсирует рост цен на сырье, добавил Лялин.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев считает, что субсидии и обязательства не повышать цены на хлеб создают дисбаланс на рынке, эффективнее было бы запустить программу адресной поддержки населения.

По данным Росстата, за период с 6 по 12 июля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 0,2%, хлеб ржаной — на 0,1% .

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nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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