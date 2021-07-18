Поиск источников короновируса привел к фермам диких животных

Следующим шагом в поисках источников коронавируса должно стать изучение ферм, поставлявших диких животных на рынки, где были обнаружены первые случаи заболевания. Но почти все животные с этих ферм исчезли, пишет The Wall Street Journal.

«Фермеры, разводившие или отлавливавшие диких животных в Китае для употребления в пищу, получения меха или для нужд народной медицины, говорят, что они забили, продали или отпустили на волю своих животных после приказа китайских властей», — говорится в статье.

Учены говорят, что эти имело смысл в качестве меры предосторожности, но только после тщательного тестирования животных и рабочих. Закрытие ферм осложняет поиск источника пандемии и усиливает недоверие между Китаем и большей частью демократического мира, отмечает WSJ.

«По словам членов группы ученых, работающих под эгидой ВОЗ закрытие ферм осложнило и, возможно, даже сделало невозможным установление того, распространился ли вирус от летучих мышей, к людям через другие виды животных», — сказано в статье.

И это обстоятельство, по мнению автора материала, поспособствует повышению интереса к альтернативной версии: вирус мог просочиться из Уханьского института вирусологии.