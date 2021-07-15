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Путина попросили ввести локдаун

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой немедленно ввести в России двухнедельный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

По мнению политика, государство также должно профинансировать из Фонда национального благосостояния ряд антикризисных мер. «Объем фонда за время пандемии вырос почти вдвое — с 7,8 триллионов до 13,6 триллионов рублей. Этот резервный фонд задумывался как кубышка на черный день, и этот день в России настал»,— считает лидер «Яблока».

Рыбаков отметил, что вакцинация в стране идет недостаточными темпами, а смертность от коронавируса возрастает. Объявление двух нерабочих недель с сохранением зарплаты и возможностью их продления еще на неделю смогли бы снизить заболеваемость, полагает он.

Политик также предлагает на время локдауна переложить обязанность по зарплатным выплатам на государство. За счет перераспределения бюджета и сокращения расходов на командировки госслужащих, благоустройство и проведение праздников нужно поддержать здравоохранение и подготовить систему образования к онлайн-обучению, которое может начаться в сентябре.

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~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

RS1981

Ахаха......))))) Максимка больше всех отличился....)))

pepelmetal

Цитатаотказ трем однополым парам из России заключить брак 3 дизлайка у новости, совпадение, не думаю...
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