Путина попросили ввести локдаун

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой немедленно ввести в России двухнедельный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

По мнению политика, государство также должно профинансировать из Фонда национального благосостояния ряд антикризисных мер. «Объем фонда за время пандемии вырос почти вдвое — с 7,8 триллионов до 13,6 триллионов рублей. Этот резервный фонд задумывался как кубышка на черный день, и этот день в России настал»,— считает лидер «Яблока».

Рыбаков отметил, что вакцинация в стране идет недостаточными темпами, а смертность от коронавируса возрастает. Объявление двух нерабочих недель с сохранением зарплаты и возможностью их продления еще на неделю смогли бы снизить заболеваемость, полагает он.

Политик также предлагает на время локдауна переложить обязанность по зарплатным выплатам на государство. За счет перераспределения бюджета и сокращения расходов на командировки госслужащих, благоустройство и проведение праздников нужно поддержать здравоохранение и подготовить систему образования к онлайн-обучению, которое может начаться в сентябре.