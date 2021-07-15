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Россия по доле современных вооружений стала лидером в мире

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская армия имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира — почти 71%, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», — цитирует ТАСС Шойгу.

По его словам, «если говорить о стратегических ядерных силах, то уровень современности больше чем 80%. 83% — это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита»

Шойгу отметил российских ученых, конструкторов, которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному Собранию».

За последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в вооруженных силах, отношение к армии, сказал министр обороны». «Но самое главное — это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения», — подчеркнул Шойгу.

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Оборона #Оружие #Армия
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