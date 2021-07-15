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Spotify проанализировал музыкальные пристрастия новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск занял пятое место среди городов России по прослушиванию музыки в стиминговом сервисе Spotify. Самым любимым исполнителем новосибирцев оказался Моргенштерн, сообщила пресс-служба Spotify в России.

В десятку самых прослушиваемых исполнителей на музыкальном сервисе среди новосибирцев вошли Моргенштерн, Скриптонит, BTS, Kizaru, ЛСП, Фараон, Boulevard Depo, Макс Корж, Miyagi & Andy Panda, GONE.Fludd.

Самой любимой песней в Spotify у жителей Новосибирска стала «Снова я напиваюсь» Славы Marlow, которая возглавила топ-10 треков по прослушиваниям. На втором месте трек «Дежавю» от Kizaru, на третьем — «Москва любит» Скриптонита.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал доступен жителям России с 15 июля 2020 года. На сегодняшний день Spotify — самый популярный аудиосервис и по подписке в мире и насчитывает более 356 миллионов пользователей.


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