Spotify проанализировал музыкальные пристрастия новосибирцев

Новосибирск занял пятое место среди городов России по прослушиванию
музыки в стиминговом сервисе Spotify. Самым любимым исполнителем новосибирцев
оказался Моргенштерн, сообщила пресс-служба Spotify в России.
В десятку самых прослушиваемых исполнителей на музыкальном
сервисе среди новосибирцев вошли Моргенштерн, Скриптонит, BTS, Kizaru, ЛСП,
Фараон, Boulevard Depo, Макс Корж, Miyagi & Andy Panda, GONE.Fludd.
Самой любимой песней в Spotify у жителей Новосибирска
стала «Снова я напиваюсь» Славы Marlow, которая возглавила топ-10 треков по
прослушиваниям. На втором месте трек «Дежавю» от Kizaru, на третьем — «Москва
любит» Скриптонита.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал
доступен жителям России с 15 июля 2020 года. На сегодняшний день Spotify —
самый популярный аудиосервис и по подписке в мире и насчитывает более 356
миллионов пользователей.