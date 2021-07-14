«Умную» общую розетку с личным доступом создали в Кузбассе

Ученые КузГТУ создали «умную» электрическую розетку для общественных мест, которая ведет учет потребленной электроэнергии индивидуально для каждого.

«Это коннектирующее с электросетью устройство, оснащенное блоком NFC, Bluetooth-модулем и настраиваемыми контроллерами. Все это позволяет персонализировать параметры потребления электрической энергии. Они вносятся в облачное хранилище и позволяют учитывать объемы потребления электроэнергии отдельными гражданами», – сообщил ТАСС представитель вуза.

Розетка может пригодиться, например, на улице для электроподогрева двигателей автомобилей зимой, а также для подключения специальной техники, например, насосов или триммеров, в местах массового скопления людей, она может использоваться для зарядки электронных устройств.

Каждый пользователь будет получать счет в зависимости от объема потребленной энергии. Для обмена данными разработано мобильное приложение, через учетную запись в котором можно получить доступ к розетке. В ближайших планах разработчиков – получить патент на модель. Аналогов устройству нет.