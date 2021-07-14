НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

«Умную» общую розетку с личным доступом создали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
380 2
Фото: © Sibnet.ru

Ученые КузГТУ создали «умную» электрическую розетку для общественных мест, которая ведет учет потребленной электроэнергии индивидуально для каждого.

«Это коннектирующее с электросетью устройство, оснащенное блоком NFC, Bluetooth-модулем и настраиваемыми контроллерами. Все это позволяет персонализировать параметры потребления электрической энергии. Они вносятся в облачное хранилище и позволяют учитывать объемы потребления электроэнергии отдельными гражданами», – сообщил ТАСС представитель вуза.

Розетка может пригодиться, например, на улице для электроподогрева двигателей автомобилей зимой, а также для подключения специальной техники, например, насосов или триммеров, в местах массового скопления людей, она может использоваться для зарядки электронных устройств.

Каждый пользователь будет получать счет в зависимости от объема потребленной энергии. Для обмена данными разработано мобильное приложение, через учетную запись в котором можно получить доступ к розетке. В ближайших планах разработчиков – получить патент на модель. Аналогов устройству нет.

Еще по теме
Чехия отказалась размещать российскую систему ГЛОНАСС
Поверхность смартфона признали идеальной средой для микробов
МС-21 с российскими двигателями начнет программу летных испытаний
«Бешеный огурец»: история самого странного советского самолета
смотреть все
Технологии #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Забастовку» омских скорых показали в сериале на НТВ
Мэр Омска Фадина рассказала о похудении на 20 кг
«Умную» общую розетку с личным доступом создали в Кузбассе
Травников указал Локтю на лоскутья новосибирских дорог
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
Полицейский после отказа от секса разослал интимные фото школьницы
Обсуждение (2)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru