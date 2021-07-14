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Умер режиссер и бывший муж Пугачевой Александр Стефанович

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © irinatarasova_lenfilm, instagram.com/irinatarasova_lenfilm

Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался 13 июля от последствий коронавируса. Мужчине было 76 лет.

«Сначала лечился самостоятельно дома, но в связи с ухудшением самочувствия, 5 июля вызвал скорую. Был госпитализирован с обширным поражением легких. Несмотря на все усилия врачей, спасти не удалось», — сообщила о смерти режиссера бывшая сотрудница киностудии «Ленфильм» Ирина Павлова в Instagram.

Александр Стефанович снял более 40 документальных фильмов, в том числе об Иосифе Бродском, Юрии Любимове, Зурабе Церетели, Лени Рифеншталь и других. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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