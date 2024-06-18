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Госдума защитила несмышленых детей от вреда энергетиков

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Этот запрет нужен для защиты детей и подростков, которые не понимают, что они употребляют, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

Законопроект вводит понятие «безалкогольный тонизирующий напиток». Это «безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе».

В их состав входят тонизирующие компоненты: кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон. Основной компонент — кофеин синтетического происхождения, природные биологически активные вещества из разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие, а также витамины (С, РР, В2, В5, В6, В12).

Содержание кофеина в таких напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 миллиграммов на литр), при допустимом его потреблении 150 миллиграммов в сутки.

Запрет должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. До этого должны быть проработаны меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям.

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Жизнь #Законы #Здоровье
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