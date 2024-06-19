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Замглавы МИД РФ заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Источник:
ТАСС
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Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Украины в военный блок является победа над Россией, , замминистра сказал: «Значит, этого никогда не будет. «Надеюсь, господин Столтенберг это понимает», — приводит ТАСС слова Рябкова.

«Ему лучше, чем мне, известно, как готовилось пресловутое решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО», — отметил замминистра.

«Это стало спусковым крючком в значительной мере всего того кризиса, который мы наблюдаем сегодня. Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут все сильнее», — подчеркнул Рябков.

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