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Нарышкин пообещал Украине «более жесткие» условия мира

Источник:
ТАСС
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Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от предложения президента Владимира Путина, будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал Нарышкин в интервью ТАСС.

Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

Украинские власти инициативу Путин отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.

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Топ комментариев

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Вся политика США и Британии ущербна. Не верите ? Посмотрите на площади Украинских кладбищ. Украине вилы.

GammiPluh

Другие страны накупили этих танков, а теперь сам производитель счел их устаревшими