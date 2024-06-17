Нарышкин пообещал Украине «более жесткие» условия мира

Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от предложения президента Владимира Путина, будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал Нарышкин в интервью ТАСС.

Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

Украинские власти инициативу Путин отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.