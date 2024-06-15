Стала доступна демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World представила 40-минутную демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в ходе мероприятия Summer Game Fast 2024.

Журналисты отметили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 пережил «абсолютную трансформацию» по сравнению с предыдущей версией, которая демонстрировалась в 2023 году. В частности, в игре доработана графика, выросла детализация, изменилось освещение.

Противники в игре значительно поумнели. В частности, они могут длительное время преследовать игрока в лесу, тогда как ранее такое агрессивное поведение они показывали только на открытой местности.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 также появилась система клина и поломки оружия при его частом использовании. Кроме этого, игрокам приходится постоянно следить за ресурсами, в ролик которых выступают аптечки и патроны.

Вместо мини-карты в игре появился стилизованный компас, который указывает на ближайшие точки интереса и маркеры заданий. Враги отмечаются красными точками при жизни и серыми крестиками после смерти, помогая находить их лут.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 5 сентября 2024 года. Игра выйдет Xbox Series X/S, а также на ПК магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.