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Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин уволил трех заместителей министра обороны — Николая Панкова, Руслана Цаликова и Татьяну Шевцову. Отстранен от службы генерал армии Павел Попов, также занимавший должность замминистра обороны, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цаликов был замминистра обороны с 2012 года, через три года его назначили первым заместителем главы оборонного ведомства. Он отвечал за юридические, финансовые вопросы, а также информационное обеспечение.

Панков занимал должность статс-секретаря — заместителя министра обороны с 2005 года. В его ведении находилось главное управление кадров и управление физподготовки и спорта ведомства.

Попов был заместителем министра обороны с 2013 года. Он курировал главное управление инновационного развития Минобороны и департамент информационных систем.

Шевцова занимала пост замминистра обороны с 2010 года. Она курировала вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил России.

Кто назначен

Путин назначил нового первого заместителя министра обороны. Им стал Леонид Горнин. Ранее он занимал пост первого заместителя министра финансов России. Он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил.

Заместителями главы Минобороны стали:

  • Павел Фрадков (был первым заместителем управляющего делами президента). Он будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны;
  • Анна Цивилева (супруга министра энергетики России Сергея Цивилева, глава фонда «Защитники Отечества»). Будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных.
  • Олег Савельев (был аудитором Счетной палаты России). Будет руководителем аппарата министерства.

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