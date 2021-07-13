Клава Кока призналась в дискомфорте на съемках для Playboy

Клава Кока украсила обложку летнего выпуска журнала Playboy. Но, как выяснилось, съемка далась ей тяжело, а после фотосессии девушка позволила себе выпить. Об этом певица рассказала в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

По словам Клавы Коки, она решилась на обнаженную съемку, потому что почувствовала себя женственной и желанной. Также 24-летней девушке хотелось всем показать, что она уже не ребенок.

Несмотря на осознанное желание появится на обложке Playboy, откровенная съемка далась певице с трудом. На фотосессии, кроме героини сюжета, присутствовали трое человек — фотограф, сестра певицы и визажист.

«Мне было очень некомфортно, но я пыталась все в себе спрятать. Когда ты чувствуешь себя неуверенно — это всегда видно в кадре. Поэтому я все это убирала глубоко в себя. Пыталась расслабиться, пыталась сделать все круто. Но сначала это было очень тяжело, эмоционально очень трудно. Потом после съемок, я вообще редко пью, но я пошла, просто села, и два бокала вина в меня зашли, мне надо было как-то расслабиться», — рассказала Клава Кока.