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МВД допустило увеличение скоростного лимита до 150 км/ч

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Увеличение скоростного лимита на некоторых участках трасс до 150 километров в час возможно только по решению собственников дорог и при безопасных дорожных условиях, сообщили в пресс-центре МВД.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — уточнили ТАСС в МВД

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее сообщил, что Госавтоинспекция рассматривает возможность повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ ч, но там, где это безопасно.

По его словам, в ближайшее время Госавтоинспекция будет участвовать в вынесении заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем и сможет давать указания по размещению знаков, дорожных камер и разметок.

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