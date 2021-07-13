МВД допустило увеличение скоростного лимита до 150 км/ч

Увеличение скоростного лимита на некоторых участках трасс до 150 километров в час возможно только по решению собственников дорог и при безопасных дорожных условиях, сообщили в пресс-центре МВД.

«По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью», — уточнили ТАСС в МВД

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее сообщил, что Госавтоинспекция рассматривает возможность повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 км/ ч, но там, где это безопасно.

По его словам, в ближайшее время Госавтоинспекция будет участвовать в вынесении заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем и сможет давать указания по размещению знаков, дорожных камер и разметок.