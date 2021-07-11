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Германия предостерегла Запад от попыток изоляции России

Источник:
Der Spiegel
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Фото: baracoder / Attribution-ShareAlike License

Глава МИД Германии Хайко Маас предостерег Запада от попыток экономически изолировать Россию. По его мнению, это ударит по безопасности в Европе

Маас на критику Польши по поводу достройки российского газопровода «Северный поток — 2» выступил с предостережением: Россию нельзя экономически изолировать, приводит его слова немецкий журнал Der Spiegel.

«Это не только неправильно, но и опасно - в том числе и для наших интересов безопасности в Европе. И поэтому мы не считаем, что это правильная стратегия», — заявил министр иностранных дел Германии.

Он подчеркнул, что если одновременно изолировать и Китай, то «это заставит две страны все больше сближаться друг с другом и создаст крупнейшую экономическую зону в мире»

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Политика #Мир #Говорят о России #Недра и ТЭК
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