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Петру Мамонову дали возможность дышать самостоятельно

Источник:
РИА Новости
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Фото: © petr.mamonov, instagram.com/petr.mamonov

Музыканта Петра Мамонова начали постепенно выводить из искусственной комы, но этот процесс займет продолжительное время, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Мамонова госпитализировали с коронавирусом, 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас его начали выводить из искусственной комы.

«Это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», — цитируют РИА Новости Ольгу Мамонову.

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