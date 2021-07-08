Петру Мамонову дали возможность дышать самостоятельно

Музыканта Петра Мамонова начали постепенно выводить из искусственной комы, но этот процесс займет продолжительное время, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Мамонова госпитализировали с коронавирусом, 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас его начали выводить из искусственной комы.

«Это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго», — цитируют РИА Новости Ольгу Мамонову.