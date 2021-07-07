Отреставрированный фильм «Берегись автомобиля» покажут в кинотеатрах

Советский фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» снова покажут на больших экранах. Картина выйдет в черно-белом цвете, но в отреставрированной цифровой версии.

В центре сюжета Юрий Деточкин — непримиримый борец за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продает их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. Правда, для правосудия этот Робин Гуд представляется хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником.

Мосфильмовская «Волга» ГАЗ-21, на которой Деточкин ушел от погони, впоследствии стала знаменитым «такси на Дубровку» Папанова (только перекрашенным) в фильме «Бриллиантовая рука» (1968 год) и такси героя Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе» (1967 год).

Фильм «Берегись автомобиля» выходит в прокат с 8 июля.