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Отреставрированный фильм «Берегись автомобиля» покажут в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Советский фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» снова покажут на больших экранах. Картина выйдет в черно-белом цвете, но в отреставрированной цифровой версии.

В центре сюжета Юрий Деточкин —  непримиримый борец за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продает их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. Правда, для правосудия этот Робин Гуд представляется хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником.

Мосфильмовская «Волга» ГАЗ-21, на которой Деточкин ушел от погони, впоследствии стала знаменитым «такси на Дубровку» Папанова (только перекрашенным) в фильме «Бриллиантовая рука» (1968 год) и такси героя Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе» (1967 год).

Фильм «Берегись автомобиля» выходит в прокат с 8 июля.


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