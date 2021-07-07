Отреставрированный фильм «Берегись автомобиля» покажут в кинотеатрах

Советский фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» снова
покажут на больших экранах. Картина выйдет в черно-белом цвете, но в
отреставрированной цифровой версии.
В центре сюжета Юрий Деточкин — непримиримый борец за справедливость.
Он угоняет машины взяточников, продает их, а вырученные деньги
перечисляет детским домам. Правда, для правосудия этот Робин
Гуд представляется хитроумным, изобретательным и неуловимым
преступником.
Мосфильмовская «Волга» ГАЗ-21, на которой Деточкин ушел от
погони, впоследствии стала знаменитым «такси на Дубровку» Папанова (только
перекрашенным) в фильме «Бриллиантовая рука» (1968 год) и такси героя Ефремова в
фильме «Три тополя на Плющихе» (1967 год).
Фильм «Берегись автомобиля» выходит в прокат с 8 июля.