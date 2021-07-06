Подсчитан возраст авто в Новосибирске и России

Средний возраст автомобилей в Новосибирской области 16,5 лет, что значительно выше, чем по России, выяснили аналитики автомобильного сайте «Дром».

«Дром» проанализировал около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году. По сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос за пять месяцев — до 14,8 лет. В Новосибирской области средний возраст машин значительно выше — 16,5 лет.

Сегодня самыми «молодыми» марками на дорогах Новосибирской области являются Kia (средний возраст — 8,2 лет), Renault (8,7 лет) и Hyundai (10,1 лет). А самыми «взрослыми» — машины Toyota со средним возрастом в 19,6 лет. Вторую строчку занимают Honda (18,5 лет), а третье место — Лада (17,1 лет).

Самый «свежий» автопарк — в Татарстане, где средний возраст авто составляет 9,8 лет. На втором месте рейтинга молодых машин — Москва. В столице средний возраст автомобилей — 11,3 лет. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). Самые старые машины ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины — 19,5 лет, в Республике Алтай — 19,4 лет, в Еврейской автономной области — 19 лет.

Десять лет назад доля машин в России возрастом до семи лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. По мнению экспертов «Дрома», основная причина стремительного старения автопарка в стране — рост цен на машины. За первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины — на 9%.