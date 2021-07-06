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Новосибирские осужденные сняли клип – кавер на Evanescense

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Осужденные женской и мужской колоний в Новосибирской области сняли клип на кавер песни группы Evanescense Bring me to life, в съемках приняли участие более 50 человек – это первая совместная работа заключенных разного пола.

Клип сняли на русскую версию популярной песни. В его создании приняли участие более 50 осужденных, которые занимаются в кружках художественной самодеятельности мужской колонии строгого режима и женской колонии общего режима.

«Это первый в истории уголовно-исполнительной системы клип, подготовленный силами творческих коллективов разных учреждений», – говорится в сообщении ГУФСИН по Новосибирской области.

Заключенные женщины подготовили образ и костюмы для хореографического номера и записали песню, а в мужской колонии обработали звук и видео, а также сняли часть с мужским вокалом.

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Культгид #Музыка #Силовые структуры
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

лачинов

Скорее всего дальше будет только хуже. В этой системе развитие сибирских регионов как бы и не нужно никому....
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