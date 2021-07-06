Новосибирские осужденные сняли клип – кавер на Evanescense

Осужденные женской и мужской колоний в Новосибирской области сняли клип на кавер песни группы Evanescense Bring me to life, в съемках приняли участие более 50 человек – это первая совместная работа заключенных разного пола.

Клип сняли на русскую версию популярной песни. В его создании приняли участие более 50 осужденных, которые занимаются в кружках художественной самодеятельности мужской колонии строгого режима и женской колонии общего режима.

«Это первый в истории уголовно-исполнительной системы клип, подготовленный силами творческих коллективов разных учреждений», – говорится в сообщении ГУФСИН по Новосибирской области.

Заключенные женщины подготовили образ и костюмы для хореографического номера и записали песню, а в мужской колонии обработали звук и видео, а также сняли часть с мужским вокалом.