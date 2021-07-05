Европа раскритиковала российский закон о шампанском

Еврокомиссия выступила против российского «закона о шампанском» в России, сообщает пресс-служба ведомства. По мнению европейских экспертов, поправки могут негативно сказаться на поставках вин.
Поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя были приняты в минувшую пятницу. В частности, они разрешают использовать термин «шампанское» только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России.
Импортируемая продукция должна маркироваться, как «игристое вино». Таким образом, даже французское вино, произведенное в исторической провинции Шампань, обязано изменить свое название в России.
«Мы сделаем все необходимо, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги, если он вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесёт нашему винному экспорту», — отмечается в сообщении Еврокомиссии.
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