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Госдума предложила искусственно поднять цены на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Дополнительные пошлины и сборы могут ввести на продукцию Apple в России, если американская компания не разрешит установку отечественных программ на свои устройства.

Такие поправки планирует рассмотреть Госдума ко второму чтению законопроекта, обязывающего продавать гаджеты только с возможностью установки на них российских приложений, пишет «Парламентская газета».

Основанием для разработки законопроекта стала политика американской компании Apple, ограничивающая предустановку сторонних программ на свои устройства. В результате пользователям оказываются недоступны российские мобильные приложения.

Apple в настоящее время не взаимодействует с российскими властями, а ее продукция поступает на наш рынок из третьих стран методом параллельного импорта. Введение ограничительных пошлин станет механизмом принуждения компании к исполнению закона.

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Экономика #Торговля #Смартфоны
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