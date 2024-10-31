Госдума предложила искусственно поднять цены на iPhone

Дополнительные пошлины и сборы могут ввести на продукцию Apple в России, если американская компания не разрешит установку отечественных программ на свои устройства.

Такие поправки планирует рассмотреть Госдума ко второму чтению законопроекта, обязывающего продавать гаджеты только с возможностью установки на них российских приложений, пишет «Парламентская газета».

Основанием для разработки законопроекта стала политика американской компании Apple, ограничивающая предустановку сторонних программ на свои устройства. В результате пользователям оказываются недоступны российские мобильные приложения.

Apple в настоящее время не взаимодействует с российскими властями, а ее продукция поступает на наш рынок из третьих стран методом параллельного импорта. Введение ограничительных пошлин станет механизмом принуждения компании к исполнению закона.