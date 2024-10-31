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Китай ввел санкции против поставщика дронов на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Американский производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина.

Китайские санкции застали врасплох американскую корпорацию, которая теперь пытается найти альтернативных поставщиков, в том числе производящих аккумуляторы, пишет газета Financial Times.

Компания из Калифорнии отправила на Украину более тысячи дронов, в том числе последнюю модель X10, которая используется армией США для сбора разведданных.

Китайские власти ввели 11 октября санкции против Skydio, а также еще двух компаний из США за поставки вооружений острову Тайвань.

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Экономика #Торговля #Оружие
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