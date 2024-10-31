Жительница Новосибирска выиграла 1 млн рублей от «Пятёрочки Доставки»

Жительница Новосибирска Мария Бугримова выиграла 1 миллион рублей от сервиса «Пятёрочка Доставка», проводившего розыгрыш в честь пятилетнего юбилея, сообщила пресс-служба торговой сети.

«О выигрыше я узнала в 12 часов ночи, когда перед сном проверила почту в телефоне. Там было письмо от организаторов. Полночи не спала, пытаясь выяснить, правда ли это. Когда я увидела шесть нолей на счету, эмоции, конечно, зашкаливали: радость, осознание, что это действительно мое!» — рассказала победительница.

Про конкурс женщина узнала из листовок, которые вкладывали в пакеты с продуктами. Сначала их просто выкидывала, а потом, прочитав одну повнимательнее, решила поучаствовать, тем более что правила акции были простыми: для участия достаточно было только зарегистрировать чек. Один из них и оказался выигрышным.

Бугримова поделилась, что часто заказывает в «Пятёрочке Доставке» продукты первой необходимости, но не ожидала, что выиграет в акции. Этой сумме вместе с мужем уже нашли применение: купили машину. По словам победительницы, теперь все их друзья тоже решили участвовать в конкурсах «Пятёрочки».

Призовой фонд праздничного розыгрыша от «Пятёрочки Доставки» составил 5 миллионов рублей. Их разыграли между пятью покупателями в городах присутствия сервиса.

Сервис «Пятёрочка Доставка» начал работу в 2019 году и стал проектом федерального уровня: сегодня быстрая доставка свежих продуктов, готовой еды и другого ассортимента сети за 30 минут доступна уже более чем в 800 городах в разных регионах России — от Калининграда до Владивостока.

Сервис все время развивается и расширяет географию доставки — сделать заказ можно даже в самые отдалённые и небольшие населённые пункты. «Пятёрочка Доставка» постоянно подключает новые возможности: например, помимо продуктов и готовых блюд можно добавить в заказ стакан горячего кофе и свежую выпечку из собственных пекарен.