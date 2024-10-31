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Ozon отключит оплату после получения

Источник:
Sibnet.ru
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Ozon с 1 ноября откажется от функции постоплаты для большинства категорий товаров, сообщает пресс-служба маркетплейса.

С августа 2024 года Ozon тестировал постоплату почти для всех товаров, представленных в интернет-магазине. Пользователь мог заказать любой товар, после чего оплатить его при проверке в ПВЗ. Однако 1 ноября тестовый период завершится.

«Итоги теста показали, что в fashion-категориях постоплата значительно влияет на рост среднего чека, частотности покупок и оборот продавца. В остальных категориях оплата при получении оказалось менее востребованной», — говорится в сообщении.

Если заказ оформлен с оплатой после получения до 31 октября 2024 года, деньги принудительно не спишут. Его все еще можно будет оплатить после проверки в пункте выдачи. После 1 ноября товары, не поддерживающие опцию, можно будет заказать только с оплатой при оформлении.

При этом останутся исключения: одежда, обувь, аксессуары, спортивные товары. С этими категориями постоплата продолжит работать.

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