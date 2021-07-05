Созданное в Томске устройство измерит океан в кругосветном путешествии

Студенты ТУСУР создали устройство, которое будет измерять показатели океана в экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» – на прошлой неделе она отправилась в плавание на два года.

Устройство содержит модуль GPS, датчики температуры воздуха, температуры воды, акселерометр, гироскоп и магнитометр, сообщила пресс-служба ТУСУР. Измеритель показателей прикрепили на тримаран, на котором отправились в плавание путешественники.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала в четверг, 1 июля, из Кронштадта. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин.

В течение двух лет путешественники совершат первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив при этом более 40 стран и территорий.