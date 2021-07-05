НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Созданное в Томске устройство измерит океан в кругосветном путешествии

Источник:
Sibnet.ru
304 0
Фото: © ТУСУР

Студенты ТУСУР создали устройство, которое будет измерять показатели океана в экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» – на прошлой неделе она отправилась в плавание на два года.

Устройство содержит модуль GPS, датчики температуры воздуха, температуры воды, акселерометр, гироскоп и магнитометр, сообщила пресс-служба ТУСУР. Измеритель показателей прикрепили на тримаран, на котором отправились в плавание путешественники.

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартовала в четверг, 1 июля, из Кронштадта. Ей руководят путешественники из Омска и Новосибирска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин.

В течение двух лет путешественники совершат первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив при этом более 40 стран и территорий.

Еще по теме
Томские ученые разработают систему безопасности для дронов
Определяющий уровень стресса у детей браслет создадут в Новосибирске
Телеканалы «Sony» сменили названия
Атомную «батарейку» разработали в США
смотреть все
Технологии #Техника #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дело о двойном убийстве 19-летней давности поступило в суд Бурятии
Сибирские регионы возглавили рейтинг самых бедных
Холодный фронт накроет Новосибирск
Червовый туз украсил шлем вратаря «Сибири» Сятери
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Новую пенсионную реформу проведут в России
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 62 голоса
  • Kohka76 — 32 голоса
  • MDIMAN — 28 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
30
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
22
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
21
Россия получила стратегию национальной безопасности
18
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
17
Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море
Sibnet.Ru