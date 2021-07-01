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Сибиряки отправятся в кругосветку на два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РГО

Кругосветная экспедиция «По пути русских мореплавателей» стартует в четверг, 1 июня, из Кронштадта. Ей будут руководить путешественники из Омска и Новосибирска, плавание продлится два года.

Сибирские путешественники – Евгений Ковалевский из Томска и Станислав Березкин из Новосибирска – отправятся по маршруту первых русских кругосветных экспедиций XIX века: Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Отто Коцебу, Василия Головнина, Федора Литке, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Проект «По пути русских кругосветных мореплавателей» посвящен 250-летию со дня рождения Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды.

«Сегодня белых пятен на карте практически не осталось, поэтому у мореплавателей XXI века задачи иные — просветительские и дипломатические. Мы хотим напомнить о вкладе русских путешественников в изучение Мирового океана и пробудить интерес к географии и истории российских школьников и студентов», — цитирует Ковалевского Русское географическое общество.

Это будет первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране. Экспедиция продлится два года, за которые путешественники посетят более 40 стран и территорий.

Кругосветное плавание, в котором примут участие четыре человека, пройдет на парусном разборном каркасно-надувном тримаране путешественника-конструктора Анатолия Кулика.

«Три баллона, мачта, парус — и на этом все. Так мы ближе к планете, находимся на самой ее поверхности. Опустил руку за борт — и уже прикоснулся к океану, почувствовал его на клеточном уровне. В морское путешествие каждый идет за своим смыслом. Для меня важно принять энергетику стихии и ее знания, а с их помощью попытаться прикоснуться к таинству Земли», — рассказал РГО Ковалевский


Фото: © sibtraveler.com

Маршрут путешественников: Россия – Финляндия – Польша – Швеция – Дания – Голландия – Великобритания – Франция – Испания – Португалия – Канарские острова – переход через Атлантический океан – Южная Америка – Полинезия – Микронезия – Филиппины – Индонезия – Индийский океан – Атлантический океан – ЮАР – Намибия – Португалия – Великобритания – Россия.

«Спать мы будем по очереди в маленькой палатке. Распорядок дня такой: спать, есть, готовить еду, мыть посуду, нести вахту, тянуть паруса, штопать паруса, ремонтировать судно. Получается, что 24 часа в сутки ты чем-то занят, а если выпадает свободная минутка, лучше потратить ее на сон, ведь в самый ответственный момент стихия спать не позволит», – описал Ковалевский быт предстоящей экспедиции.

По ходу движения путешественники будут постоянно поддерживать связь с береговыми центрами в Томске и Москве.

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