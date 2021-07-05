Санврачи рекомендовали сокращение рабочего дня в жару

Жаркая погода приводит к ухудшению условий труд даже при проветривании и кондиционировании помещений, а там более на открытом воздухе. Поэтому в чрезвычайно теплую погоду рабочий день рекомендуют сокращать, или не работать в полдень, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Согласно рекомендациям санитарных врачей, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса— на четыре часа.

Если температура достигает 32,5 градуса, а человек работает на открытом воздухе, ему необходимо делать перерыв каждые 10-15 минут, и отдыхать 10-12 минут в тени и прохладе. Это же рекомендация касается и дачников.

Работа при температуре более 32,5 градуса считается опасной (экстремальной). В такую погоду лучше не выходить из помещения, а физическую работу на улице перенести на утро или вечер. В жару также нельзя сильно охлаждать воздух. Температура должна держаться на отметках 24-25 градусов.