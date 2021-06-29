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Каждый третий работодатель снова задумался об удаленке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый третий работодатель планирует в июле вернуть своих сотрудников на удаленный режим работы, выяснили аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие более 2 тысяч работодателей из разных регионов РФ. 29% опрошенных планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Также 15% респондентов ответили, что в июне в их компаниях были зафиксированы новые заболевшие коронавирусом. 

Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.

Кроме того, 17% опрошенных признались, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.

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COVID19 #Новости COVID19 #Рынок труда #Здоровье
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