НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Число подростков-наркоманов выросло в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
356 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Количество подростков, которых ставят на учет с диагнозом «наркомания», за прошедший год выросло на 46%, сообщила журналистам в пятницу главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

«К сожалению, с диагнозом "наркомания" за 2020 год у нас на учет было поставлено больше несовершеннолетних – этот показатель увеличился на 46% и составляет 0,9 на 100 тысяч населения», – сказала Кормилина.

В то же время показатель общей заболеваемости наркоманией в регионе за 2020 год снизился на 21%, он составляет 3,8 на 100 тысяч населения.

Согласно данным соцопроса, проведенного в Новосибирской области, добавила Кормилина, почти половина респондентов впервые попробовали наркотики в возрасте 16-17 лет, еще 18% – до 16 лет.

Еще по теме
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени
Каждый шестой новосибирец пробовал наркотики до 16 лет
Красноярский Роспотребнадзор повременил с обязательной вакцинацией
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирские ученые получили прочный алюминий для авиации
Число подростков-наркоманов выросло в Новосибирской области
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • лис67 — 92 балла
  • tgu20-031-037 — 91 балл
  • серж2000 — 91 балл
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!

лачинов

А то что гражданам тоже не хватает денег это в расчет не принимается? Почему потребитель должен оплачивать...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Этим же законом каждый имеет право на отказ от прививки.
Sibnet.Ru