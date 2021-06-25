Число подростков-наркоманов выросло в Новосибирской области

Количество подростков, которых ставят на учет с диагнозом «наркомания», за прошедший год выросло на 46%, сообщила журналистам в пятницу главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

«К сожалению, с диагнозом "наркомания" за 2020 год у нас на учет было поставлено больше несовершеннолетних – этот показатель увеличился на 46% и составляет 0,9 на 100 тысяч населения», – сказала Кормилина.

В то же время показатель общей заболеваемости наркоманией в регионе за 2020 год снизился на 21%, он составляет 3,8 на 100 тысяч населения.

Согласно данным соцопроса, проведенного в Новосибирской области, добавила Кормилина, почти половина респондентов впервые попробовали наркотики в возрасте 16-17 лет, еще 18% – до 16 лет.