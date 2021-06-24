Центробанк заявил о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает нужными средствами поддержки экономики и населения на этот случай, заверил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — цитирует ТАСС Заботкина.

По его словам, ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне и соответсвует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. «Поэтому ужесточение глобальной ДКП в минимальной степени повлияет на наши будущие решения», — заключил Заботкин.

Банк России в марте 2020 года начал вводить временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Меры поддержки касались также физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций.