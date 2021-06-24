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Центробанк заявил о неизбежности нового кризиса

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает нужными средствами поддержки экономики и населения на этот случай, заверил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально. Кроме того, эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — цитирует ТАСС Заботкина.

По его словам, ключевая ставка ЦБ находится на целесообразном уровне и соответсвует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. «Поэтому ужесточение глобальной ДКП в минимальной степени повлияет на наши будущие решения», — заключил Заботкин.

Банк России в марте 2020 года начал вводить временные регуляторные послабления для финансовых организаций на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Меры поддержки касались также физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
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