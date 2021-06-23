Белоснежку в новом ремейке Disney сыграет Рейчел Зеглер

Актриса Рейчел Зеглер, которую зрители еще не видели на экранах, сыграет Белоснежку в новом ремейке киностудии Disney.
Сейчас Зеглер снимается в фильме Стивена Спилберга — «Вестсайдской истории», затем ее ждет работа в проектах «Белоснежка и семь гномов» и второй части комедии «Шазам!».
«Ну, привет сбывшейся мечте», — прокомментировала Рейчел Зеглер свое участие в проекте.
Режиссером новой «Белоснежки» стал Марк Уэбб, а съемки планируют начать в 2022 году. Режиссер в заявлении к анонсу особенно отметил вокальные способности актрисы, сообщает ЦСН.
Оригинальная картина 1937 года стала первой полнометражной анимационной лентой Disney, которая стала хитом среди зрителей. За музыку в новой версии отвечают композиторы «Ла-ла Лэнда» и «Величайшего шоумена».
urbasikграждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...
Удавиковстыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
jeryakobкак с сирией. 3 раза объявлял там победу и выводил войска.
UynachalnicaДо МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.