Белоснежку в новом ремейке Disney сыграет Рейчел Зеглер

Актриса Рейчел Зеглер, которую зрители еще не видели на экранах, сыграет Белоснежку в новом ремейке киностудии Disney.

Сейчас Зеглер снимается в фильме Стивена Спилберга — «Вестсайдской истории», затем ее ждет работа в проектах «Белоснежка и семь гномов» и второй части комедии «Шазам!».

«Ну, привет сбывшейся мечте», — прокомментировала Рейчел Зеглер свое участие в проекте.

Режиссером новой «Белоснежки» стал Марк Уэбб, а съемки планируют начать в 2022 году. Режиссер в заявлении к анонсу особенно отметил вокальные способности актрисы, сообщает ЦСН.

Оригинальная картина 1937 года стала первой полнометражной анимационной лентой Disney, которая стала хитом среди зрителей. За музыку в новой версии отвечают композиторы «Ла-ла Лэнда» и «Величайшего шоумена».