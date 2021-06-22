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РФС экстренно оценит игру сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Российский футбольный союз в ближайшее время проведет внеочередное заседание исполкома, на котором обсудит выступление сборной России и работу тренерского штаба на чемпионате Европы 2020 года, сообщает пресс-служба РФС.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу. На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Черчесов подведет итоги выступления национальной команды России на Евро-2020. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба российской сборной.

Подопечные Черчесова на групповом этапе Евро-2020 уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Несмотря на победу, россияне заняли четвертое место в группе и покинули турнир.

Сразу после окончания матча с Данией глава РФС Александр Дюков заявил, что результат сборной на Евро-2020 неудовлетворительный, однако по горячим следам кадровые выводы делать неправильно.

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