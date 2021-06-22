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Вышел тизер фильма «Мир Юрского периода: Господство»

Источник:
Sibnet.ru
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Тизер фильма «Мир Юрского периода: Господство» появился в Сети, главную роль в картине исполнил Крис Пратт.

В тизере показан специальный пролог франшизы. В нем рассказано, как ДНК динозавров сохранилось в древнем моските, что привело спустя 65 миллионов лет к созданию парка с древними монстрами.

Сюжет фильма «Мир Юрского периода: Господство» будет снова посвящен рассказу о служителях парка развлечений с динозаврами и об угрозе, которую несут в себе древние существа.

Кроме Криса Пратта в блокбастере также снялись Джейк Джонсон, Дичен Лакмэн, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда.

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Господство» запланирована на 9 июня 2022 года.

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