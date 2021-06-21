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Набиуллина объяснила, почему нельзя просто печатать и раздавать деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Печатание и раздача денег россиянам не разгонит экономику, а приведет к инфляции, такое негативное последствие назвала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

«Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — ответила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» на вопрос, почему нельзя просто напечатать и раздать всем денег.

Набиуллина также отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений привело бы к резкому росту инфляции. «Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие», — подчеркнула глава ЦБ.

Отсутствие подобных последствий в развитых странах Набиуллина объяснила тем, что у них инфляционные ожидания и людей, и бизнеса заякорены.

«Они привыкли, что у них цены не растут. Они живут в такой системе 50 лет, у них накопился опыт, доверие к властям. Поэтому никто не бежит в магазины. Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму», — указала она.

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Экономика #Деньги
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