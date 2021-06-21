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Защитные покрытия для КамАЗов создадут в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томские ученые будут разрабатывать для «КамАЗа» биоцидные и антикоррозионные покрытия, лаки и краски, сообщила пресс-служба ТГУ.

Томский вуз и «КамАЗ» договорились о сотрудничестве: представители компании заинтересовались разработками ТГУ в области лаков и красок.

«Представители КамАЗа заинтересовались нашими разработками и в области лаков и красок. Ведь автомобили нужно не просто красить, а учитывать условия эксплуатации: для пустыни одна краска, для Арктики другая. Причем внутренние поверхности тоже красить нужно, а учитывая посменную работу водителей, есть необходимость и в дезинфекции кабины, применении разработанных в ТГУ биоцидных красок», – сказал проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов.

В ближайшее время томские ученые ждут от «КамАЗа» техническое задание по разработке необходимых покрытий, лаков и красок.

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Технологии #Наука #Автопром
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Топ комментариев

Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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