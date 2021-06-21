НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пашинян выиграл выборы и заявил о «стальной» революции

Источник:
РИА Новости
160 1
Фото: © Пресс-служба президента России

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает на внеочередных выборах в парламент страны 58% голосов, заявляет ЦИК.

Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,39% голосов) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (4,59%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки бюллетеней с 1 050 из 2 008 избирательных участков.

Согласно армянскому законодательству, более 54% голосов позволяет парти сформировать свое правительство. «Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию», — приводит РИА Новости заявление Пашиняна.

«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной". Все договоренности будут выполнены», — сказал и.о. премьер-министра Армении.

Пашинян также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.

Еще по теме
США приготовили новые санкции против России
Россия бросила вызов Франции в Африке
Байден втянул Запад в противостояние с Китаем
Кремль допустил возможность встречи Путина с Джонсоном
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Гуманитарную помощь собирают пострадавшим от паводка забайкальцам
Женщина в Красноярске поставила ребенка на колени для извинений
Пострадавшим в крушении самолета L-410 в Кузбассе выплатят компенсации
Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
21 июня 19:00
(МСК)
Украина
Австрия
21 июня 19:00
(МСК)
С. Македония
Нидерланды
Весь календарь
Последние матчи
20 июня 19:00
(МСК)
Италия 1
Уэльс 0
20 июня 19:00
(МСК)
Швейцария 3
Турция 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 35 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Картина дня
США приготовили новые санкции против России
Пашинян выиграл выборы и заявил о «стальной» революции
Россия бросила вызов Франции в Африке
Российская армия получит первую партию бронемашин «Напарник»
О самом главном
Наступает день летнего солнцестояния
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
37
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
23
Кремль сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным
Sibnet.Ru