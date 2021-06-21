Пашинян выиграл выборы и заявил о «стальной» революции

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает на внеочередных выборах в парламент страны 58% голосов, заявляет ЦИК.

Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,39% голосов) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (4,59%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки бюллетеней с 1 050 из 2 008 избирательных участков.

Согласно армянскому законодательству, более 54% голосов позволяет парти сформировать свое правительство. «Победа на парламентских выборах восстановит общественную и национальную консолидацию», — приводит РИА Новости заявление Пашиняна.

«Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз "стальную", вместо "бархатной". Все договоренности будут выполнены», — сказал и.о. премьер-министра Армении.

Пашинян также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.