Популярный пакет Microsoft Office ждет революция

Пакет офисных программ Microsoft Office ждут масштабные изменения, разработчики реализуют концепцию Fluid Office, которая предполагает трансформацию пакета в более мощный инструмент, ориентированный на совместную работу.

Новые компоненты представляют собой модули для совместной работы, позволяющие выполнять разные задачи, не выходя за пределы чата или электронной почты. Такой подход позволяет работать с документом в общей среде без необходимости запуска разных приложений.

Например, каждое собрание в Microsoft Teams будет сопровождаться встроенными заметками для совместной работы. Заметки будут отображаться не только в собраниях, но и в календаре Outlook.

После добавления новой задачи она тут же синхронизируется онлайн с другими задачами в Microsoft 365. Первые интерактивные возможности уже появились в Teams, OneNote, Outlook и Whiteboard. Масштабные изменения станут самыми крупными в Office за десятилетия.