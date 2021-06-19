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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Популярный пакет Microsoft Office ждет революция

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пакет офисных программ Microsoft Office ждут масштабные изменения, разработчики реализуют концепцию Fluid Office, которая предполагает трансформацию пакета в более мощный инструмент, ориентированный на совместную работу.

Новые компоненты представляют собой модули для совместной работы, позволяющие выполнять разные задачи, не выходя за пределы чата или электронной почты. Такой подход позволяет работать с документом в общей среде без необходимости запуска разных приложений.

Например, каждое собрание в Microsoft Teams будет сопровождаться встроенными заметками для совместной работы. Заметки будут отображаться не только в собраниях, но и в календаре Outlook.

После добавления новой задачи она тут же синхронизируется онлайн с другими задачами в Microsoft 365. Первые интерактивные возможности уже появились в Teams, OneNote, Outlook и Whiteboard. Масштабные изменения станут самыми крупными в Office за десятилетия.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Софт
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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
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