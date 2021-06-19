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Сибирские ученые разработают метод диагностики постковидного синдрома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Ученые Международного томографического центра СО РАН разработают систему диагностики постковидного неврологического синдрома, который приводит к головным болям и астении.

Новая коронавирусная инфекция вызывает системное поражение не только дыхательной, но зачастую также сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека. Как правило, пациенты с хроническими заболеваниями, чаще всего возрастные, в анамнезе имеют различные нарушения работы органов, которые усугубляются в результате перенесенного COVID-19.

В последнее время вызывает опасение увеличение числа больных с неврологической симптоматикой: головными болями, астенией (патологическое состояние, проявляющееся быстро наступающей усталостью после обычной нагрузки), нарушениями мозгового кровообращения, когнитивных функций.

«У нас создана рабочая группа для изучения постковидного неврологического синдрома при помощи методов функциональной магнитно-резонансной терапии, спектроскопии, а также диффузионных методов сканирования. То есть включается весь арсенал сверхвысокопольной томографии с применением различных современных количественных методов исследования головного мозга», — цитирует издание «Наука в Сибири» заведующую отделением медицинской диагностики Международного томографического центра СО РАН Александру Коростышевскую.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
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