Следователи проводят проверку на месте крушения самолета в Кузбассе

Следователи проводят проверку на месте крушения самолета L-410 на аэродроме Танай в Кузбассе, сообщает Западно-Сибирское СК РФ на транспорте.

Предварительно установлено, что 19 июня около 10.00 по местному времени (06.00 мск) самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, он решил вернутся на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа.

Погибло четыре человека, сведения о погибших и пострадавших выясняются. Следователи на месте происшествия в рамках проверки устанавливают причину случившегося.