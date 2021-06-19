Экипаж разбившегося в Кузбассе самолета сообщал об отказе двигателя, а затем влетел в деревья, сообщил Sibnet.ru представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Антон Кошляк.
Самолет Л-410 совершил в субботу жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область).
«По предварительным данным, экипаж сообщил об отказе одного из двигателей, при заходе на посадку столкнулся с лесным массивом. Четыре человека погибло, четыре находятся в тяжелом состоянии», — сказал Кошляк.
Он подтвердил, что в самолете Л-410 находились парашютисты.
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