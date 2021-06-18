Канадский телеканал снял репортаж о проблемах кузбасского Киселевска

Канадский телеканал CBC выпустил репортаж из кемеровского города Киселевск, чьи жители обращались за помощью к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Корреспондент CBC Крис Браун назвал материал «Кузбасс превратился в одну большую дыру». В репортаже жители Киселевска рассказывают о своих проблемах: угольной пыли, которая накрывает весь город и которой дышат люди, подземных пожарах и близко подходящих у жилым домам угольных разрезах.

В сюжете вспоминают, как два года назад активисты опубликовали письмо к канадскому премьеру с просьбой пустить их в страну и признать беженцами. Тогда посольство Канады в Москве вежливо ответило, что условия Киселевска — проблема, которую может решить только правительство России.

«Россия умирает как страна, даже несмотря на то, что она самая большая по территории. У нас есть нефть, золото и серебро. У нас есть все! Но у людей в основном ничего нет. Это дошло до стыда», — высказался бывший шахтер и организатор профсоюза Александр Гартман.

В репортаже CBC сделан акцент на том, что экологические проблемы Киселевска образовались за время президентства Владимира Путина и пребывания у власти «правящей партии» «Единая Россия».