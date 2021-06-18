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СК завершил расследование по убийству девятилетней девочки соседом

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет по Забайкальскому краю завершил расследование уголовного дела по убийству девятилетней девочки пьяным соседом, сообщило ведомство.

По данным следствия, в феврале около 17.30 по местному времени (11.30 мск) один из жителей дома, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, пошел разбираться с соседями из-за ремонта и шума. С собой пьяный мужчина взял гладкоствольное ружье.

Когда он подошел к двери соседей и стал стучаться, хозяина квартиры дома не было. Подошла его девятилетняя дочка. В это время пьяный сосед выстрелил. Дверь не защитила девочку, она погибла на месте от ранений в голову и грудь.

Мужчину задержали, на допросе он частично признал вину. Суд отправил его в СИЗО. Во время следствия обвиняемый прошел психолого-психологическую экспертизу, признавшую, что он способен отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине предстоит ответить перед судом по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), а также по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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