Вышел тизер нового «Чипа и Дейла» с датой премьеры

Новый мультсериал «Чип и Дейл: Жизнь в парке» выйдет 28 июля, создатели проекта уже опубликовали первый тизер.

«С этим открытием в два раза веселее! "Чип и Дэйл: Жизнь в парке", оригинальный сериал, начнут показывать на Disney + 28 июля», — говорится в описании тизера на YouTube-канале киностудии.

Пользователи Сети не разделили восторг создателей, написав в комментариях, что тизер их совсем не впечатлил. Многие отметили, что новые Чип и Дэйл не дотягивают до уровня оригинальных героев.

Сюжет и полный состав персонажей обновленного мультфильма пока неизвестны. Мультфильм «Чип и Дэйл спешат на помощь» выходил с 1990 по 1993 годы. Всего было выпущено три сезона из 65 серий.