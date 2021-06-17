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Замгубернатора Кузбасса написал стихотворение про масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Замгубренатора Кемеровской области Андрей Панов написал стихотворение о важности масочного режима для борьбы с коронавирусом, отметив, что сейчас безопасно только на Луне.

«Помни крепко: маску нужно в магазине надевать. И в автобусе, конечно, в самолете и кафе, потому как безопасно нынче только на Луне», — гласят строчки стихотворения, опубликованного в Instagram.

В регионе за последние дни увеличилось количество выявленных случаев COVID-19. Власти вернули часть ограничений: запретили работу фудкортов, массовые мероприятия. Также введена массовая обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

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Кузбасс #Местная власть #Новости COVID19
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