Замгубернатора Кузбасса написал стихотворение про масочный режим

Замгубренатора Кемеровской области Андрей Панов написал стихотворение о важности масочного режима для борьбы с коронавирусом, отметив, что сейчас безопасно только на Луне.

«Помни крепко: маску нужно в магазине надевать. И в автобусе, конечно, в самолете и кафе, потому как безопасно нынче только на Луне», — гласят строчки стихотворения, опубликованного в Instagram.

В регионе за последние дни увеличилось количество выявленных случаев COVID-19. Власти вернули часть ограничений: запретили работу фудкортов, массовые мероприятия. Также введена массовая обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.