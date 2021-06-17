МИД России порадовался возвращению здравого смысла в Белый дом

Москва довольна тем, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве удалось начать сфокусированный и энергичный диалог по стратегической стабильности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я бы поставил его [заявление президентов России и США по стратегической стабильности] в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — сказал Рябков в интервью «Коммерсанту».

По его словам, «это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности. Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области».

Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана — это существенное достижение.

«Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира», — отметил Рябков.