НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России порадовался возвращению здравого смысла в Белый дом

Источник:
«Коммерсантъ»
331 3
Фото: © The White House

Москва довольна тем, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве удалось начать сфокусированный и энергичный диалог по стратегической стабильности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я бы поставил его [заявление президентов России и США по стратегической стабильности] в один ряд с продлением Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — сказал Рябков в интервью «Коммерсанту».

По его словам, «это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности. Мы довольны тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области».

Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана — это существенное достижение.

«Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира», — отметил Рябков.

Еще по теме
Байден заявил о страхе России стать «Верхней Вольтой с ракетами»
Путин и Байден обменялись подарками
Президенты России и США приняли совместное заявление
Путин заявил об отсутствии вражды на встрече с Байденом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Глава Бурятии похвастался особенными самолетами для Арктики
Томич напал с ножом на сотрудников Росгвардии
Число красноярских стобалльников ЕГЭ по литературе побило рекорд
Отпечатки пальцев и голос заменят наличные и карты
Самое популярное
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
17 июня 16:00
(МСК)
Украина
С. Македония
17 июня 19:00
(МСК)
Дания
Бельгия
Весь календарь
Последние матчи
16 июня 22:00
(МСК)
Италия 3
Швейцария 0
16 июня 19:00
(МСК)
Турция 0
Уэльс 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Kirian — 48 баллов
  • viktorantipev — 46 баллов
  • лис67 — 46 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Alexander222

26.05.2021 путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя... и вот тебе на, губеры...

Uynachalnica

Экономика должна быть экономной! Особенно в последние 20 лет своего небывалого расцвета!

cre

А ведь две недели назад Путин про коронавирус сказал: "вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно...

west_nik

Подъзеbнул немножко РФ Вольтанутый Джо, с помощью суфлеров конечно. На самом деле Китай и РФ давит сейчас...
Sibnet.Ru