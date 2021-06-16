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Мода на детские имена изменилась в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Младенцы на руках у взрослых
Фото: © PublicCo / Pixabay License

Ряд некогда популярных имен для новорожденных постепенно выходит из моды в Забайкалье, например, Остап и Анжела. Краевой департамент ЗАГС назвал самые «топовые» имена для младенцев за пять месяцев 2021 года.

По данным ведомства, среди некогда популярных имен все реже встречаются Остап, Борис, Геннадий, Аркадий, Эдуард, Нина, Зоя, Анжела, Инна и Раиса. Каждое из этих имен за пять месяцев встретилось всего по два раза.

Среди мальчиков тройку лидеров занимают имена Артем — так назвали 154 новорожденных, Михаил (108) и Максим (99).Среди девочек лидерство разделили Милана и Ева – по 97 наречений, на третьем месте – Виктория (89).

В 2020 году в России самым популярным среди мальчиков стали имена Александр, Михаил, Максим и Артем. Среди девочек лидировали София, Мария, Анна, Виктория, Алиса и Полина.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
Sibnet.Ru