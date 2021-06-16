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Футбольные фавориты успешно стартовали на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Сборные Бельгии, Франции и Португалии, считающиеся главными претендентами на победу на Евро-2020, успешно провели матчи в первом туре группового этапа и заработали по три очка.

Букмекеры называют главным претендентом на победу на чемпионате Европы Францию, на нее принимают ставки с коэффициентом 5.40. В тройку фаворитов также вошли Англия и Бельгия, шансы обеих оценены котировкой 6.50. Также высоки шансы у Германии, Испании, Италии и Португалии.

Успешнее других первые матчи провели Италия, Бельгия и Португалия, выиграв у соперников (Турции, России и Венгрии) со счетом 3:0.

Побед с минимальным счетом добились Англия и Франция. Испания сыграла в безголевую вничью со Швецией. Единственная из фаворитов — сборная Германии — уступила Франции, причем этот единственный мяч был автоголом.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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