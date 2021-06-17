Агитпоезд Минобороны прибудет в Новосибирск

Агитпоезд Министерства обороны «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» с новинками военной техники прибудет в Новосибирск в четверг, 17 июня, сообщил пресс-центр мэрии.
Эшелон проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе. В Новосибирске мероприятия акции пройдут на Главном вокзале в четверг с 10.00 до 15.00.
В составе агитпоезда 17 вагонов: четыре пассажирских, четыре платформы с выставкой образцов военной техники, шесть крытых музейно-выставочных («Дорога памяти», «Современная армия», «Победа над невидимым врагом» – о работе в период пандемии, выставка АО «Военторг», «Молодежь – авангард поколения», «Цветные революции: механизм и последствия»), платформа-сцена, багажный вагон, вагон-ресторан.
На открытых платформах будут представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».
creА ведь две недели назад Путин про коронавирус сказал: "вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно...
Каша из топора«Семьи с низкими доходами тратят все большую часть средств на товары первой необходимости. Высокая инфляция...
Кот ДозорПриведи примеры моей "ненависти" (с)Ты реально тупой?Паша, ненависть к людям это все твое!(с)Заводи шарманку...
paramedicГы. Из-под палки загнали бюджетников на МИР и хвалятся, как будто это достижение какое.У большинства...