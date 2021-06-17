Агитпоезд Минобороны прибудет в Новосибирск

Агитпоезд Министерства обороны «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» с новинками военной техники прибудет в Новосибирск в четверг, 17 июня, сообщил пресс-центр мэрии.

Эшелон проследует почти через всю страну – от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе. В Новосибирске мероприятия акции пройдут на Главном вокзале в четверг с 10.00 до 15.00.

В составе агитпоезда 17 вагонов: четыре пассажирских, четыре платформы с выставкой образцов военной техники, шесть крытых музейно-выставочных («Дорога памяти», «Современная армия», «Победа над невидимым врагом» – о работе в период пандемии, выставка АО «Военторг», «Молодежь – авангард поколения», «Цветные революции: механизм и последствия»), платформа-сцена, багажный вагон, вагон-ресторан.

На открытых платформах будут представлены новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходная гаубица «Коалиция-СВ», а также военные трофеи из Сирии: бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».